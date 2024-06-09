Илон Маск прокомментировал публикацию Вивека Рамасвами, бизнесмена, который участвовал в президентской гонке в США от республиканцев. Политик заявил, что администрация президента США Джо Байдена планирует смену режима в России и даже говорит о возможном нападении на РФ.
"Внимательно слушайте Байдена и двухпартийную фракцию разжигателей войны на Украине. Речь идет уже не только о "защите" Украины. Эти сумасшедшие начинают говорить так, будто хотят полномасштабного нападения на Россию. Это безумие", — написал он на своей странице в соцсетях.
Рамасвами также отметил, что причина, по которой Байден и его сторонники никогда не объявляли о настоящей цели разжигания конфликта на Украине, заключается в том, что им нужен простор для манёвра. Их изначальная цель — смена режима в России. Бизнесмен подчеркнул, что Байден просто не задумывается о последствиях своих действий.
Илон Маск, прочитав публикацию Рамасвами, написал, что всё "это очень тревожно".
Фото: flickr.com/Гейдж Скидмор(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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