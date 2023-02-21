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  • Опубликована сегодня в 11:17

Италия может отправить на Украину ракету большого радиуса действия

Итальянское правительство допускает возможность отправки на Украину ракет большого радиуса действия. Об этом пишет Corriere Della Sera.

По информации издания, седьмой пакет военной помощи Италии киевскому режиму сейчас обсуждается с западными партнерами. В него могут войти беспилотные летательные аппараты и, возможно, ракеты большого радиуса действия, передает РИА "Новости".

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