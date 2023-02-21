Итальянское правительство допускает возможность отправки на Украину ракет большого радиуса действия. Об этом пишет Corriere Della Sera.
По информации издания, седьмой пакет военной помощи Италии киевскому режиму сейчас обсуждается с западными партнерами. В него могут войти беспилотные летательные аппараты и, возможно, ракеты большого радиуса действия, передает РИА "Новости".
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