Итальянское правительство допускает возможность отправки на Украину ракет большого радиуса действия. Об этом пишет Corriere Della Sera.

По информации издания, седьмой пакет военной помощи Италии киевскому режиму сейчас обсуждается с западными партнерами. В него могут войти беспилотные летательные аппараты и, возможно, ракеты большого радиуса действия, передает РИА "Новости".