Москва не видит проблем в вопросе поставки Турции второго полка зенитной ракетной системы С-400. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
"Нерешаемых задач на пути реализации этого проекта не видим", — сказал он, передает ТАСС.
По словам дипломата, этот чувствительный вопрос предусматривает поддержание определенной "информационной гигиены" в публичном пространстве, чтобы не допустить ущерба национальным интересам обеих сторон сделки — своим и заказчика.
Салихов: в вопросе поставок энергоносителей надо целиком переключиться на дружественные страны
Российским властям не стоит слушать, что говорят Урсула фон дер Ляйнен и Жозеп Боррель.
Рогов: В Киеве хотят дискредитировать работу Запорожской АЭС
Украинцы заявляют, что снижение уровня воды в Каховском водохранилище может повлиять на систему охлаждения атомных ректоров станции, но это не так.
В Болгарии решили отказаться от обязательств перед Россией за газовый контракт
Не желая выполнять свои обязательства, виновников ищут в Москве
Военные врачи стали все чаще попадать под обстрел ВСУ
За последние восемь дней группа врачей не раз попадала под обстрел боевиков