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  • Опубликована сегодня в 7:33

Москва не видит проблем для поставки второй партии С-400 в Турцию

Москва не видит проблем в вопросе поставки Турции второго полка зенитной ракетной системы С-400. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

"Нерешаемых задач на пути реализации этого проекта не видим", — сказал он, передает ТАСС.

По словам дипломата, этот чувствительный вопрос предусматривает поддержание определенной "информационной гигиены" в публичном пространстве, чтобы не допустить ущерба национальным интересам обеих сторон сделки — своим и заказчика.

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