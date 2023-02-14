Москва не видит проблем в вопросе поставки Турции второго полка зенитной ракетной системы С-400. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

"Нерешаемых задач на пути реализации этого проекта не видим", — сказал он, передает ТАСС.

По словам дипломата, этот чувствительный вопрос предусматривает поддержание определенной "информационной гигиены" в публичном пространстве, чтобы не допустить ущерба национальным интересам обеих сторон сделки — своим и заказчика.