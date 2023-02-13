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  • Опубликована сегодня в 7:26

Москва предпримет ответные шаги, если Япония разместит ракеты в районе Кюсю и Хоккайдо

Москва внимательно следит за развитием военного потенциала Японии, и в случае любых угроз для дальневосточных регионов предпримет ответные шаги в соответствии с оборонной доктриной. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Как ранее сообщали японские СМИ, Министерство обороны островного государства планирует создание двух подразделений внутри наземных сил самообороны, которые займутся управлением баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим блоком, и их последующее размещение в гарнизонах на острове Кюсю и острове Хоккайдо. Предполагается, что два подразделения будут созданы к 2026 году.

Мир

Марочко: Киев перебрасывает в ЛНР станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50

Новое западное оружие все-таки доходит до линии соприкосновения фронтов на Украине.

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Землетрясение в Турции поставило под вопрос президентские выборы

Выборы могут не состояться, но пока открыто об этом никто не говорит.

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Общество

Евгений Пригожин отметил самоотверженность бывших заключенных, сражающихся в составе ЧВК

Евгений Пригожин отметил самоотверженность бывших заключенных, сражающихся в составе ЧВК "Вагнер"

Добровольцы, которые пополнили ряды ЧВК "Вагнер" из мест лишения свободы, воюют хорошо, даже иногда слишком обезбашенно. Об этом в интервью журналисту Семену Пегову рассказал Евгений Пригожин.

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Циничное отношение к смерти и повышенный адреналин: предприниматель Пригожин об особенностях идеологии ЧВК

Циничное отношение к смерти и повышенный адреналин: предприниматель Пригожин об особенностях идеологии ЧВК "Вагнер"

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин в интервью военкору Семену Пегову рассказал, как устроена вн﻿утренняя идеология ЧВК "Вагнер".

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