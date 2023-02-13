Москва внимательно следит за развитием военного потенциала Японии, и в случае любых угроз для дальневосточных регионов предпримет ответные шаги в соответствии с оборонной доктриной. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Как ранее сообщали японские СМИ, Министерство обороны островного государства планирует создание двух подразделений внутри наземных сил самообороны, которые займутся управлением баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим блоком, и их последующее размещение в гарнизонах на острове Кюсю и острове Хоккайдо. Предполагается, что два подразделения будут созданы к 2026 году.