КНР располагает большим количеством стартовых площадок для межконтинентальных баллистических ракет, чем США. Об этом пишет WSJ.
По данным Вашингтона, количество наземных стационарных и мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет в Китае превышает количество аналогичных систем у США.
При этом, по данным Пентагона, у КНР имеется порядка 20 ракет шахтного базирования на жидком топливе.
Американское военное ведомство также рассказало, что китайцы строят три шахтных хранилища, предназначенных для размещения не менее 300 современных твердотопливных баллистических ракет.
Guardian: Англиканская церковь может изменить гендерную принадлежность бога
После того, как несколько священников попросили разрешить им использовать гендерно-нейтральные термины для обозначения бога, в Британии решили создать специальную комиссию.
Власти Британии планируют ввести новые санкции против России
Европейское государство намеревается ввести ограничения в отношении ряда российских компаний, а также граждан, которые, по мнению британской стороны, входят в окружение Президента России Владимира Путина.
Николая Дроздова выписали из больницы
Ученый-зоолог и ведущий программы "В мире животных" готов ехать домой и продолжать восстановление в кругу семьи.
Пушкинский музей открывает новый музыкальный сезон - 2023
Первый концерт в мемориальной квартире Святослава Рихтера состоится 15 февраля.