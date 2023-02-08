КНР располагает большим количеством стартовых площадок для межконтинентальных баллистических ракет, чем США. Об этом пишет WSJ.

По данным Вашингтона, количество наземных стационарных и мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет в Китае превышает количество аналогичных систем у США.

При этом, по данным Пентагона, у КНР имеется порядка 20 ракет шахтного базирования на жидком топливе.

Американское военное ведомство также рассказало, что китайцы строят три шахтных хранилища, предназначенных для размещения не менее 300 современных твердотопливных баллистических ракет.