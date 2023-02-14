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  • Опубликована сегодня в 9:20

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС облетели Берингово море

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый 7-часовой полет над нейтральными водами Берингова моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря. Общая продолжительность полета составила более 7 часов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракетоносцы летели в сопровождении истребителей Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

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