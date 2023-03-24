Поставка новой межконтинентальной ракеты Sentinel на вооружение армии США может занянуться на два года. Об этом пишет издание Bloomberg.

По данным агентства, создание новой межконтинентальной ракеты Sentinel является одним из ключевых проектов американской армии, направленных на модернизацию ядерных сил страны. Ракета предназначена для замены устаревших межконтинентальных баллистических ракет и должна быть оснащена передовыми технологиями, которые позволят обойти современные системы ПРО.

Однако создание ракеты Sentinel может затянуться на два года из-за трудностей с наймом инженеров и цепочками поставок. В то же время, общий бюджет на создание Sentinel составляет $96 млрд, что делает этот проект одним из самых дорогостоящих в истории американской армии.

Несмотря на задержки, американские военные пока не планируют отказываться от проекта Sentinel и продолжают работать над его реализацией. Однако, задержки в создании новой межконтинентальной ракеты могут повлиять на планы США по модернизации ядерных сил и, возможно, привести к пересмотру стратегии ядерного сдерживания.