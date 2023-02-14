Одна ракета AIM-9X Sidewinder, которой военные США сбивали неопознанные летающие объекты над территорией страны, в том числе китайский воздушный шар, стоит $439 тыс. Об этом пишет Bloomberg.

Супер-современную ракету класса "воздух — воздух" с инфракрасной головкой самонаведения производит General Electric.

Помимо США, такие ракеты есть у Южной Кореи, ОАЭ и Индонезии. Ракета широко используется в ряде современных боевых самолетов, включая F-16 Fighting Falcon и F-22 Raptor.