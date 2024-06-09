Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что результаты доклинических испытаний вакцины от рака могут быть получены уже в конце текущего года.
Вакцина была разработана совместно несколькими научными коллективами: НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, Московским научно-исследовательским онкологическим институтом имени П. А. Герцена и Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Н. Н. Блохина. Все работы финансируются государством в рамках государственных заданий.
"Сейчас вакцина проходит доклинические исследования, первые результаты которых рассчитываем получить уже к концу года и после приступить к клиническим испытаниям", — сказал он.
По словам руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, вакцины ФМБА от рака могут быть применены в клинической практике через полтора-два года.
Президент России Владимир Путин также выразил уверенность в том, что российские учёные близки к созданию эффективной вакцины от рака.
"Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин — вакцин против рака и иммуномодулирующих препаратов нового поколения, — рассказал Путин. — Рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии", — заявил президент выступая нана Форуме будущих технологий.
Фото: tatarstan.ru/Михаил Фролов(Creative Commons Attribution 4.0 International)
Байден заявил о двух угрозах существованию человечества
Две огромные проблемы для всего населения Земли, по мнению президента США, - глобальные климатические изменения и ядерное оружие. По этому поводу Джо Байден высказался во время общей речи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает ТАСС.
Доктороу: Штаты не рискнут начать ядерную войну с РФ
Политолог из Америки Гилберт Доктороу в шоу Judging Freedom заявил, что США не будут рисковать ядерной войной с Россией.
В Госдуме рассказали о признаках подделки видео и аудиосообщений
Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин объяснил, как распознать видео или аудио с использованием дипфейков.
Molecular Psychiatry: использование молекулы-блокатора аутотаксина смягчает депрессию
Исследование, опубликованное в журнале Molecular Psychiatry, показало, что блокирование специфической молекулы, отвечающей за образование биоактивных липидов в мозге, может уменьшить симптомы психических расстройств, таких как депрессия и тревожность.