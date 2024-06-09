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Мурашко заявил, что доклинические испытания вакцины от рака закончатся к концу года
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  • Ситора Чаевская
  • Опубликована сегодня в 4:43

Мурашко заявил, что доклинические испытания вакцины от рака закончатся к концу года

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что результаты доклинических испытаний вакцины от рака могут быть получены уже в конце текущего года.

Вакцина была разработана совместно несколькими научными коллективами: НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, Московским научно-исследовательским онкологическим институтом имени П. А. Герцена и Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Н. Н. Блохина. Все работы финансируются государством в рамках государственных заданий.

"Сейчас вакцина проходит доклинические исследования, первые результаты которых рассчитываем получить уже к концу года и после приступить к клиническим испытаниям", — сказал он.

По словам руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, вакцины ФМБА от рака могут быть применены в клинической практике через полтора-два года.

Президент России Владимир Путин также выразил уверенность в том, что российские учёные близки к созданию эффективной вакцины от рака.

"Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин — вакцин против рака и иммуномодулирующих препаратов нового поколения, — рассказал Путин. — Рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии", — заявил президент выступая нана Форуме будущих технологий.

Фото: tatarstan.ru/Михаил Фролов(Creative Commons Attribution 4.0 International)

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