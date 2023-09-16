Онкоуролог Гадзиян: Сидячая работа приводит к раку мочеполовых органов

Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян предостерегает от опасности малоподвижного образа жизни, который может спровоцировать развитие злокачественных опухолей. Это предупреждение было опубликовано им в своем телеграм-канале.
Сидячая работа, при которой человек проводит большую часть дня в сидячем положении, увеличивает риск развития опухолей в мочеполовых органах. Это связано с нарушением кровообращения в малом тазу, что может привести к кислородному голоданию клеток и изменению их функций, что, в конечном итоге, может способствовать образованию новых опухолей.
Помимо этого, онкологией может провоцироваться употребление больших количеств животных жиров, включая мясо, жирную рыбу, жаренные продукты, а также молоко и кисломолочные продукты с высоким содержанием жира.
Чтобы снизить риск онкологических заболеваний, Марк Гадзиян рекомендует употреблять продукты, богатые ликопинами — антиоксидантами, которые можно найти, например, в томатах, грейпфрутах, арбузах и некоторых других фруктах и овощах. Эти вещества способствуют защите организма от негативного воздействия свободных радикалов и снижению риска развития опухолей.
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