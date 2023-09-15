Ведущие онкологи: Рак не передается по наследству

Руководитель отделения лазерной онкологии в ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства России профессор Евгений Странадко заявил:

рак не является наследственным заболеванием, но могут существовать предрасположенности к нему.

Однако существуют определенные состояния организма, которые могут быть унаследованы и создавать предпосылки для развития рака. Профессор также упомянул о случаях ранних заболеваний у детей, которые могут иметь генетические предпосылки.

Онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов отметил, что

иногда возникают случаи, когда женщины решают провести операцию на молочных железах, даже если у них еще нет диагностированного рака.

Он подчеркнул, что хотя такой тренд сейчас уходит, важно проводить более частые скрининги и обращать внимание на любые опасения или изменения в здоровье, чтобы выявить проблемы на ранней стадии.