Ведущие онкологи: Рак не передается по наследству

Руководитель отделения лазерной онкологии в ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства России профессор Евгений Странадко заявил:
рак не является наследственным заболеванием, но могут существовать предрасположенности к нему.
Однако существуют определенные состояния организма, которые могут быть унаследованы и создавать предпосылки для развития рака. Профессор также упомянул о случаях ранних заболеваний у детей, которые могут иметь генетические предпосылки.
Онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов отметил, что
иногда возникают случаи, когда женщины решают провести операцию на молочных железах, даже если у них еще нет диагностированного рака.
Он подчеркнул, что хотя такой тренд сейчас уходит, важно проводить более частые скрининги и обращать внимание на любые опасения или изменения в здоровье, чтобы выявить проблемы на ранней стадии.
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