Из-за ледяного дождя число оставшихся без света ростовчан выросло до 180 тыс.

Количество людей, оставшихся без электроснабжения из-за аварий на электрических сетях во время ледяного дождя в Ростовской области, увеличилось до 180 тысяч, по информации, опубликованной в Telegram-канале губернатора Василия Голубева. Изначально губернатор сообщал о 150 тысячах жителей региона, лишившихся электроэнергии из-за непогоды.

"По последним данным на 21:00, ситуация с отключениями в Ростовской области вследствие ледяного дождя остается сложной. В настоящее время без электропитания находится более 180 тысяч человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове, Неклиновском, Азовском, Каменском и других районах. Режим повышенной готовности объявлен в Ростове-на-Дону, Аксае и Белокалитвинском районе", — отметил губернатор.

Он также подчеркнул, что для аварийных работ "Россети" привлекли более 20 дополнительных бригад из соседних регионов. В общей сложности на ликвидацию аварий задействованы 163 бригады, в которых участвуют 504 человека и 192 единицы техники. Для обеспечения энергоснабжения котельных и социальных объектов временно организовано их подключение к резервным источникам, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что из-за ледяного дождя власти разрешили школьникам Ростова-на-Дону оставаться дома в среду, более 350 школ региона переведены на дистанционное обучение, а в нескольких отменили занятия. В связи с гололедицей в травмпункты Ростова-на-Дону обратились более 300 человек за два дня, в том числе 71 ребенок.

ГУ МЧС по региону продлило штормовое предупреждение, отметив, что неблагоприятные погодные условия продержатся до середины дня 13 декабря, с ожидаемой гололедицей в сочетании с сильным восточным ветром, порывы которого достигнут 15-18 м/с.