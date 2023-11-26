Из-за непогоды ограничили движение еще на двух участках трасс в Крыму

Движение на участке автодороги в Сакском районе и на трассе Судак — Алушта временно ограничено в связи с неблагоприятными погодными условиями, по информации, предоставленной советником главы республики Олега Крючкова в его Telegram-канале. По его словам, на проезжую часть автомобильной дороги между селами Митяево и Трудовое Сакского района временно ограничено движение из-за падения опоры электропередачи. Также временные ограничения касаются движения транспорта в селе Морское на трассе Судак — Алушта.
На 26 ноября также отмечено ограничение движения автомобилей на участке трассы Симферополь — Евпатория между населенными пунктами Саки и Евпатория из-за подтоплений. В Севастополе была закрыта дорога у автовокзала из-за упавшего на проезжую часть дерева, а также временно прекращено движение троллейбусов на трассе Симферополь — Ялта и в городе Симферополь, сообщает ТАСС.
Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение на период с 25 по 27 ноября из-за ожидаемых дождей и сильного ветра со скоростью до 40 м/с. Советник главы республики Олег Крючков сообщил о проблемах с электроснабжением, затрагивающих примерно 40 тысяч жителей Крыма, и эвакуации 150 человек в Евпатории из-за неблагоприятных погодных условий. Глава республики Сергей Аксенов также объявил о создании оперативного штаба в связи с ухудшением погоды на полуострове.
Расследовать нападение на трех своих граждан в Вермонте Палестина требует от США
Министерство иностранных дел и по делам экспатриантов Палестины осуждает вооруженный инцидент, произошедший в штате Вермонт, где пострадали три палестинских студента.
Нетаньяху и Байден договорились продолжить работу над освобождением всех заложников
Президент США и премьер-министр Израиля согласовали продолжение усилий по освобождению заложников из сектора Газа.
Средствами РЭБ обезвредили беспилотник ВСУ в Орловской области
Дрон Вооруженных сил Украины был нейтрализован с применением средств радиоэлектронной борьбы в городе Ливны Орловской области.
Ученые выяснили, что загрязнение от сжигания угля вдвое повышает риск летального исхода
Ученые из Университета Джорджа Мейсона в штате Виргиния выявили, что выбросы от угольных электростанций представляют вдвое больший риск для здоровья и жизни, чем аналогичные загрязнения от других источников. Их исследование, опубликованное в научном журнале Science, фокусируется на воздействии мелких твердых частиц PM2,5 (диаметром до 2,5 микрометра), образующихся в результате сжигания угля на энергетических объектах.