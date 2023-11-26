Из-за непогоды ограничили движение еще на двух участках трасс в Крыму

Движение на участке автодороги в Сакском районе и на трассе Судак — Алушта временно ограничено в связи с неблагоприятными погодными условиями, по информации, предоставленной советником главы республики Олега Крючкова в его Telegram-канале. По его словам, на проезжую часть автомобильной дороги между селами Митяево и Трудовое Сакского района временно ограничено движение из-за падения опоры электропередачи. Также временные ограничения касаются движения транспорта в селе Морское на трассе Судак — Алушта.

На 26 ноября также отмечено ограничение движения автомобилей на участке трассы Симферополь — Евпатория между населенными пунктами Саки и Евпатория из-за подтоплений. В Севастополе была закрыта дорога у автовокзала из-за упавшего на проезжую часть дерева, а также временно прекращено движение троллейбусов на трассе Симферополь — Ялта и в городе Симферополь, сообщает ТАСС.

Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение на период с 25 по 27 ноября из-за ожидаемых дождей и сильного ветра со скоростью до 40 м/с. Советник главы республики Олег Крючков сообщил о проблемах с электроснабжением, затрагивающих примерно 40 тысяч жителей Крыма, и эвакуации 150 человек в Евпатории из-за неблагоприятных погодных условий. Глава республики Сергей Аксенов также объявил о создании оперативного штаба в связи с ухудшением погоды на полуострове.