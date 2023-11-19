Женщина погибла во время урагана в Алтайском крае

Женщина потеряла жизнь в результате сильного ветра в Алтайском крае. По информации помощника прокурора Марии Антошкиной, прокуратура проведет проверку данного случая.

"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа будут изучены обстоятельства трагической гибели женщины, осуществлен контроль за процессуальным решением относительно ее смерти, а также будет проведена оценка проведенных строительных работ", — отметила она.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что происшествие произошло на Лунной улице в Центральном районе Барнаула. В ночное время женщина и ее гражданский муж услышали шум, вышли на улицу, где заметили, что лист крыши начал отрываться. Пытаясь удержать его, женщина была снесена вместе с листом на расстояние 30 метров, сообщает ТАСС.