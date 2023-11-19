Женщина погибла во время урагана в Алтайском крае

Женщина потеряла жизнь в результате сильного ветра в Алтайском крае. По информации помощника прокурора Марии Антошкиной, прокуратура проведет проверку данного случая.
"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа будут изучены обстоятельства трагической гибели женщины, осуществлен контроль за процессуальным решением относительно ее смерти, а также будет проведена оценка проведенных строительных работ", — отметила она.
В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что происшествие произошло на Лунной улице в Центральном районе Барнаула. В ночное время женщина и ее гражданский муж услышали шум, вышли на улицу, где заметили, что лист крыши начал отрываться. Пытаясь удержать его, женщина была снесена вместе с листом на расстояние 30 метров, сообщает ТАСС.
Пять постов израильской армии на границе с Ливаном атаковали бойцы "Хезболлах"
Борцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" провели операции против израильских военных в приграничных районах на юге Ливана.
В Россию доставят еще 117 человек, эвакуированных из сектора Газа
Специальный рейс МЧС России доставит в Москву дополнительных 117 граждан России и членов их семей, которые были эвакуированы из сектора Газа.
Более 7 тыс. человек получили новые квартиры по реновации в Москве
Более 7 тысяч жителей Москвы получили новое жилье в рамках программы реновации
Песков заявил, что обвала экономики России уже не случится
В 2022 году возникла угроза краха российской экономики после введения санкций, заявил официальный представитель президента Дмитрий Песков.