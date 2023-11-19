Из-за непогоды в Ялте произошли перебои с электроэнергией и подтопления

Из-за неблагоприятных погодных условий в Ялте произошли перебои с электроэнергией, подъем уровня воды и затопления квартир в жилых домах, как сообщила мэр Ялты Янина Павленко. По ее словам, в течение более суток непрекращающиеся обильные осадки привели к подъему уровня воды в реках, что привело к подтоплению четырех подвалов в Краснокаменке и четырех в Гурзуфе. Специалисты МЧС и коммунальные службы города уже находятся на месте происшествия и работают над ликвидацией последствий.

Мэр также отметила, что поступают жалобы о затоплении квартир в домах, где ведутся работы по ремонту крыш. Представители фонда капремонта ожидаются для оперативного реагирования, и в ближайшее время планируется провести обходы для составления актов.

В Гурзуфе произошел сход селевого потока, повредив автомобиль. Коммунальные службы приступили к расчистке подвалов четырех домов после подтопления. Также отмечаются перебои с электроснабжением в Никите, Гурзуфе, Массандре и Восходе. Специалисты "Крымэнерго" уже приступили к устранению аварий, сообщает ТАСС.

Мэр также сообщила о проблемах в движении из-за упавшего дерева на дороге в Нижней Ореанде, призывая временно ограничить поездки в данном направлении. Также отмечено подтопление подземного перехода у Овощного рынка, и ведется процесс откачивания воды. В ранее объявленном штормовом предупреждении на 18-19 ноября в Крыму указано на ожидаемые дожди и ветер со скоростью до 35 м/с. Ожидается подъем уровней воды на реках Крыма на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок.