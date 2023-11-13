Из-за плохой погоды ограничили движение грузовиков на трассе в Свердловской области

Движение грузового транспорта временно ограничено на участке автодороги Ивдель — граница Ханты-Мансийского автономного округа с 9-го по 142-й километр из-за неблагоприятных дорожных и погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.
"Госавтоинспекция информирует о введении временных ограничений на движение грузового транспорта по автодороге Ивдель — граница ХМАО с 9-го по 142-й км из-за сложных дорожных и погодных условий", — говорится в официальном сообщении.
Северная часть региона испытывает интенсивные осадки в виде мокрого снега, что приводит к снижению видимости. Патрульные отделения ДПС следят за ситуацией и обеспечивают безопасность на дорогах. Ограничения будут сняты по мере улучшения погодных условий, сообщает ТАСС.
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