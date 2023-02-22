Пользователи социальных сетей начали публиковать видео, где из автомобильных радиоприемников звучит сигнал воздушной тревоги: «Внимание, внимание, угроза ракетного удара». МЧС РФ предупредило, что это результат хакерской атаки.
Во многих регионах России (Белгороде, Уфе, Казани, Воронеже, Новосибирске, Московской области и др.) прозвучало предупреждение по многим частотам станций, первыми оказались Relax FM, «Юмор FM».
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