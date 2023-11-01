Fertility and Sterility: излучение от телефонов снизило качество спермы

Группа европейских ученых в сотрудничестве с Женевским университетом (UNIGE) и Швейцарским институтом тропиков и общественного здравоохранения (Swiss TPH) выявила, что электромагнитное излучение, излучаемое мобильными телефонами, может оказывать пагубное влияние на качество спермы. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Fertility and Sterility.
Исследование включало анализ данных, собранных с 2005 по 2018 год, охватывающих почти три тысячи мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Этих людей попросили предоставить информацию с помощью анкет об их образе жизни, общем состоянии здоровья, частоте использования мобильных телефонов и о том, где они обычно хранят свои устройства, когда ими не пользуются. Полученные результаты показали корреляцию между частым использованием смартфонов и более низкой концентрацией сперматозоидов. Примечательно, что средняя концентрация сперматозоидов была заметно выше у мужчин, которые пользовались своими телефонами не чаще одного раза в неделю (56,5 млн/миллилитр), по сравнению с теми, кто пользовался своими устройствами более 20 раз в день (44,5 млн/миллилитр). Это приводит к 21-процентной разнице в качестве спермы между частыми и нечастыми пользователями мобильных телефонов.
Интересно, что исследование не выявило статистически значимого эффекта, основанного на местоположении телефона, например, на том, что он хранится в кармане брюк. Однако число людей, которые не носили свои телефоны близко к телу, было относительно невелико, что затрудняло на данный момент делать окончательные выводы. Кроме того, на точность исследования повлиял метод самоотчета, используемый испытуемыми. В результате было начато новое исследование, призванное дать более обоснованные выводы по этому вопросу.
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