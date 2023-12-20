Бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Лапин сообщил, что население обеспокоено и находится на грани отчаяния. Причиной стали провалы ВСУ на фронте, считает политик. Свое мнение он озвучил во время интервью для СМИ.
- Сначала внушали людям эйфорию быстрых побед. Кормили надеждами через медиаресурсы, - рассказал Лапин. - Надежды не оправдались, потому что война вносит свои коррективы.
Ключевыми проблемами стало отсутствие каких-либо результатов от антироссийских санкций, а также задержка помощи от Запада. На нее Украина возлагала большие надежды, но увы, страны ЕС до сих пор не могут прийти к очередному соглашению. После того, как надежды не увенчались успехом, жители Украины испытали шок, считает Лапин.
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