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Депутат рады Костенко: штурмовиков ВСУ набирают из ограниченно годных призывников
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  • Опубликована сегодня в 6:32

Депутат рады Костенко: штурмовиков ВСУ набирают из ограниченно годных призывников

Секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко рассказал журналистам о том, что в ВСУ принимают ограниченно годных призывников, а направляются они в ряды штурмовиков. Об этом политик сообщил украинскому телеканалу НТА.

- Если украинских добровольцев обманут, то другие уже не придут», - сообщил чиновник о своем беспокойстве.

Также, Костенко подчеркнул, что физическое состояние таких призывников достаточно плачевное - часто у них не хватает сил даже поднять бронежилет.

Мнение политика поддерживает пленный военнослужащий Петр Щербатый, который в своем видеообращении призывает избегать мобилизации всеми способами, жалуясь на чудовищные условия содержания солдат в украинской армии.

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