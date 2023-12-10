Секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко рассказал журналистам о том, что в ВСУ принимают ограниченно годных призывников, а направляются они в ряды штурмовиков. Об этом политик сообщил украинскому телеканалу НТА.
- Если украинских добровольцев обманут, то другие уже не придут», - сообщил чиновник о своем беспокойстве.
Также, Костенко подчеркнул, что физическое состояние таких призывников достаточно плачевное - часто у них не хватает сил даже поднять бронежилет.
Мнение политика поддерживает пленный военнослужащий Петр Щербатый, который в своем видеообращении призывает избегать мобилизации всеми способами, жалуясь на чудовищные условия содержания солдат в украинской армии.
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