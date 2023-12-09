Депутат Верховной рады Украины Муса Магомедов выразил опасения, что Россия может ликвидировать на Украине всю промышленность. Действия властей РФ негативно влияют на работу предприятий, считает политик.
- Это может закончиться полной деиндустриализацией нашей страны, - рассказал во время интервью с журналистами канала Politeka.
На данный момент, по словам Магомедова, 19% предприятий Украины полностью остановило свой производство. Некоторые продолжают работу, но говорить о какой-либо прибыли здесь не приходится. И только 30% с усилием продолжают функционировать и выплачивать налоги.
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