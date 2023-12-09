Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.12.2023 : 91,6402
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.12.2023 : 98,8409
Верховная Рада: Россия способна полностью ликвидировать промышленность на Украине
  1. Главная
  2. Мир
  • Опубликована сегодня в 10:02

Верховная Рада: Россия способна полностью ликвидировать промышленность на Украине

Депутат Верховной рады Украины Муса Магомедов выразил опасения, что Россия может ликвидировать на Украине всю промышленность. Действия властей РФ негативно влияют на работу предприятий, считает политик.

- Это может закончиться полной деиндустриализацией нашей страны, - рассказал во время интервью с журналистами канала Politeka.

На данный момент, по словам Магомедова, 19% предприятий Украины полностью остановило свой производство. Некоторые продолжают работу, но говорить о какой-либо прибыли здесь не приходится. И только 30% с усилием продолжают функционировать и выплачивать налоги.

Мир

Bloomberg: Швейцарские часы больше не популярны

Bloomberg: Швейцарские часы больше не популярны

Мировой спрос на подобный предмет роскоши максимально снизился, сообщают СМИ.

Читать полностью
Торговля между Россией и Индией вышла на рекордный уровень

Торговля между Россией и Индией вышла на рекордный уровень

Об этом сообщили представители Минпромторга РФ.

Читать полностью

Общество

Арктическая ипотека становится все популярнее среди россиян

Арктическая ипотека становится все популярнее среди россиян

Такие займы считаются льготными, а ставка составляет от 2% с учетом страхования.

Читать полностью
Росстат: самое большое повышение цен в ноябре было на яйца

Росстат: самое большое повышение цен в ноябре было на яйца

Подорожание коснулось и других продуктов.

Читать полностью

Новости