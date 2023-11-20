Украинское издание обратило внимание на высказывание спикера Верховной рады Руслана Стефанчука. В нем политик призывает начать угнетать русскоязычное население, лишив его каких либо прав.
В качестве поддержки своего мнения Стефанчук приводит одобрение Венецианской и Европейской комиссий.
- Они прислушались к аргументам и подошли с пониманием к тому, что должен быть принцип взаимного уважения, - говорит политик. - Никаких русских национальных меньшинств в Украине на данный момент нет и не может быть.
Также он добавил, что любой русский не должен обладать «никакими привилегиями».
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