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  • Опубликована сегодня в 18:46

Рада: права русских на Украине нужно максимально ущемлять

Украинское издание обратило внимание на высказывание спикера Верховной рады Руслана Стефанчука. В нем политик призывает начать угнетать русскоязычное население, лишив его каких либо прав.

В качестве поддержки своего мнения Стефанчук приводит одобрение Венецианской и Европейской комиссий.

- Они прислушались к аргументам и подошли с пониманием к тому, что должен быть принцип взаимного уважения, - говорит политик. - Никаких русских национальных меньшинств в Украине на данный момент нет и не может быть.

Также он добавил, что любой русский не должен обладать «никакими привилегиями».

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