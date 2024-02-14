В Запорожской области группа бойцов ВСУ сдалась в плен после того, как командование отправило их на позиции, захваченные российскими военными. Об этом сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Украинские бойцы сдались в плен российским бойцам в окрестностях Работино. Рогов отметил, что ВСУ не оказали сопротивления нашим военным.

"Согласно поступившей оперативной информации, наши бойцы взяли в плен группу украинских солдат под Работино. Те сдались без единого выстрела", - сообщил он РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что на позиции, уже захваченные силами ВС РФ, украинцев направило командование. Российские бойцы позволили неприятелю приблизиться, после чего предложили украинцам сдаться.

Напомним, что у села Работино с прошлого года ведутся ожесточенные бои - Киев задействует на этом участке войска, прошедшие подготовку у западных кураторов. Бойцы российского спецназа "Осман" объясняют важность окрестностей Работино для Украины тем, что через них проходит дорога на Токмак.