Россияне в 2023 году сменили свой приоритет с накоплений денег на поиск дополнительного заработка. Об этом сообщили более трети граждан страны.
Как сообщает сервис альтернативного кредитования MoneyMan, по сравнению с 2022 годом доля желающих найти дополнительный заработок выросла на 8,2%. При этом доля желающих копить деньги за тот же период снизилась на 14,8%.
"О желании найти дополнительный заработок сообщило наибольшее число опрошенных — 32,8% респондентов. Доля людей, которые формируют сбережения, оказалось меньше — 28,5% респондентов", — рассказал гендиректор MoneyMan Сергей Весовщук.
Кроме того он отметил, что в этом году увеличилась число россиян, которые довольны своим финансовым положением.
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