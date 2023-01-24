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  • Опубликована сегодня в 13:00

Вторая работа вместо банки с деньгами: Россияне стали больше работать

Россияне в 2023 году сменили свой приоритет с накоплений денег на поиск дополнительного заработка. Об этом сообщили более трети граждан страны.

Как сообщает сервис альтернативного кредитования MoneyMan, по сравнению с 2022 годом доля желающих найти дополнительный заработок выросла на 8,2%. При этом доля желающих копить деньги за тот же период снизилась на 14,8%.

"О желании найти дополнительный заработок сообщило наибольшее число опрошенных — 32,8% респондентов. Доля людей, которые формируют сбережения, оказалось меньше — 28,5% респондентов", — рассказал гендиректор MoneyMan Сергей Весовщук.

Кроме того он отметил, что в этом году увеличилась число россиян, которые довольны своим финансовым положением.

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