Россия успешно использует свое превосходство в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы эффективно противостоять украинским беспилотникам и отклонять ракеты, включая снаряды для РСЗО HIMARS, сообщает ТАСС.

По данным журнала The Economist, западные союзники Украины на данный момент не предоставляют должной поддержки Киеву в решении этой проблемы.

Статья подчеркивает, что Россия активно инвестировала в развитие технологий РЭБ, в то время как Украина, находясь в начальной стадии конфликта, оставалась зависимой от устаревших советских систем. В результате стабилизации фронта российские вооруженные силы смогли максимально эффективно использовать свое технологическое преимущество в области РЭБ.

Статья The Economist отмечает, что украинские снаряды, использующие систему наведения по GPS Excalibur, начали пролетать мимо целей из-за российских помех. Также российские технологии РЭБ стали препятствием для управляемых авиабомб JDAM-ER и ракет GMLRS для РСЗО HIMARS. Проблемой для Украины также стала эффективность российских технологий против украинских беспилотников, приводящая к значительным потерям.

Журнал отмечает, что Украина пытается улучшить свои возможности в области РЭБ с созданием системы "Покров", но текущая ситуация создает серьезные вызовы для Киева.

В целом, статья заключает, что Украина остается один на один с вызовами в области радиоэлектронной борьбы, и решение проблемы требует срочных мер со стороны Киева.