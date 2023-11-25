В Калининградской области на границе с Литвой собралась очередь из грузовиков

На границе между Россией и Литвой в Калининградской области образовалась очередь из грузовых автомобилей, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). Пробка, состоящая из нескольких десятков грузовиков, возникла на российско-литовской границе.

"На участке границы в Калининградской области скапливается очередь. 25 ноября перед пунктом пропуска "Чернышевское" на выезд в Литву образовалась очередь из 80 грузовых транспортных средств", — говорится в заявлении ФТС.

По их данным, 25 грузовиков, оформленных калининградскими таможенниками, стоят на нейтральной полосе. Причиной задержек является замедленная работа литовских пограничников, которые за последние сутки пропустили всего 58 машин, при этом официальных объяснений от них не поступило, сообщает РИА Новости.

Власти Калининградской области предупредили Литву об экономических последствиях в случае закрытия единственного пункта пропуска "Кибартай" на границе с Россией. Они отметили, что такие действия Вильнюса будут грубым нарушением транзитных обязательств. На данный момент, МАПП "Чернышевское" остается единственным доступным пунктом пропуска для легкового и грузового транспорта через российско-литовскую границу, после того как четыре других были закрыты прибалтийскими соседями в прошлом году.