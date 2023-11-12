Ученые проводят поиски тайного "зала знаний" под Большим сфинксом в Египте, исходя из предположения, что под этим древним сооружением могут скрываться не только тайные помещения, но и, возможно, сокровища легендарной Атлантиды, сообщает Газета. Ру.
В этих потенциальных тайных помещениях могут храниться выдающиеся артефакты египетской культуры, такие как так называемый "зал знаний". Недавно с использованием квадрокоптеров были получены кадры со сфинкса, где заметны маленькие отверстия с дверцами на его голове и спине. Однако, эти открытия не вызвали широкого восторга.
В 1925–1936 годах археолог Эмиль Барайз установил, что отверстие на голове сфинкса предназначено для крепления головного убора, а отверстие на спине ведет в маленькую пустую камеру. В 1989 году японские ученые провели раскопки у лап сфинкса, обнаружив тоннель, ведущий к запечатанным камерам. Однако власти Египта вмешались и прекратили дальнейшие исследования, запретив проведение дополнительных раскопок.
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