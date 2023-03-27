Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в Мелитополе Запорожской области произошла серия взрывов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Взрывы были слышны в 08:15 по местному времени, особенно "громко" было на севере города.
Рогов отметил, что по предварительной версии здесь отработала система противовоздушной обороны.
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