Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что три надводных беспилотника ВСУ атаковали морскую бухту. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, все три объекта были уничтожены средствами противовоздушной обороны.

Корабли военно-морского флота не пострадали. Повреждения получили лишь несколько зданий на улице Ленина, пострадавших нет.

Развожаев добавил, что атака была спокойно отражена. Ситуация находится под полным контролем.