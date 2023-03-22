Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что три надводных беспилотника ВСУ атаковали морскую бухту. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, все три объекта были уничтожены средствами противовоздушной обороны.
Корабли военно-морского флота не пострадали. Повреждения получили лишь несколько зданий на улице Ленина, пострадавших нет.
Развожаев добавил, что атака была спокойно отражена. Ситуация находится под полным контролем.
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