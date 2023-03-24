Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, в ходе которой обсуждались "различные вопросы, связанные с текущей и перспективной законотворческой работой нижней палаты парламента". Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
Напомним, что ранее прошла встреча между Путиным и губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым.
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