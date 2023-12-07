Путин о сотрудничестве с Ираном: от инфраструктуры до образования

Президент России Владимир Путин подчеркнул многогранный характер сотрудничества Москвы и Тегерана, охватывающего сферы от энергетики до образования.
На переговорах с президентом Ирана Эбрахимом Раиси он отметил начало практической реализации проектов, включая строительство железной дороги Север — Юг, а также выделил область образования, где учится значительное количество иранских студентов.
Путин также упомянул успешное проведение иранской выставки в Москве, отметившийся высоким интересом со стороны российской публики.
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