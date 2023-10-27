Президент Путин поручил ужесточить контроль за оборотом оружия в стране

Президент России Владимир Путин выдал указание оценить и усилить контрольные меры, связанные с оборотом оружия в стране.

В ходе оперативного совещания с участием постоянных членов Совета безопасности Российской Федерации, он подчеркнул необходимость рассмотреть все аспекты незаконного поступления оружия в Россию, оценить эффективность мер ведомственного контроля и определить, какие дополнительные шаги можно предпринять для усиления нормативно-правовой базы в данной сфере.