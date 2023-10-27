Президент Путин поручил ужесточить контроль за оборотом оружия в стране

Президент России Владимир Путин выдал указание оценить и усилить контрольные меры, связанные с оборотом оружия в стране.
В ходе оперативного совещания с участием постоянных членов Совета безопасности Российской Федерации, он подчеркнул необходимость рассмотреть все аспекты незаконного поступления оружия в Россию, оценить эффективность мер ведомственного контроля и определить, какие дополнительные шаги можно предпринять для усиления нормативно-правовой базы в данной сфере.
В США заявили о незаинтересованности в эскалации напряжённости с Ираном
Соединенные Штаты не стремятся к увеличению напряженности в отношениях с Ираном или к развитию конфликта с ним, несмотря на удары по объектам в Сирии.
В Сербии стартовал фестиваль российского кино "Мир чудес"
Международный фестиваль детского и юношеского кино и анимации "Мир чудес" начал свою работу в Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде.
В Якутии Минобрнауки запретило празднование Хэллоуина в школах
Руководителям школ Якутии запрещено устраивать праздники в честь Хэллоуина в учебных заведениях.
Минпросвещения РФ назвало условия получения серебряной медали
Серебряную медаль получат выпускники при условии получения по 60 баллов за два ЕГЭ