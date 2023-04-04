Российский президент Владимир Путин заявил о намерениях поднять уровень реальных зарплат на 3-5%, цель будет достигаться любыми способами.

"Реальные располагаемые доходы населения - они подросли чуть больше, где-то на 0,9%. Но в этом году мы ожидаем всё-таки изменений в лучшую сторону"

Лидер страны отметил, что реальная заработная плата по стране должна вырасти от 3% до 5%, а реальные располагаемые доходы населения - на 2-3%.

В целом, Путин сообщил о росте настоящих доходов, несмотря на скромные темпы развития.