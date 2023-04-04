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  • Опубликована сегодня в 14:34

Путин: западные компании, ушедшие из России, не боролись за свои интересы

Президент России Владимир Путин прокомментировал уход иностранных компаний с российского рынка, сказав, что они не боролись за свои интересы. "Бойцами их назвать нельзя", - дополняет лидер государства.

Ранее от зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева стало известно, что значительная часть продукции ушедших из России компаний попадает в Россию по серому (или параллельному) импорту.

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