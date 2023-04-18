Появление в небе над Беринговым и Охотским морями двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС является предупреждением президента России Владимира Путина Западным странам. Об этом сообщает Daily Mail.

По версии британского издания, внезапные учения демонстрируют "ужасающие силы" российской армии Западу.

Напомним, ранее Тихоокеанский флот России был поднят по внезапной боевой тревоге. Здесь проводятся учения как кораблей и морской пехоты, так и береговых войск и авиации.