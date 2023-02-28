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  • Опубликована сегодня в 19:44

Путин подписал закон, который ограничивает использование иностранных слов

Ранее принятый законопроект о недопустимости использования иностранных слов теперь явялется официальным законом, подписанным президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что с недавних пор можно использовать только те заимствованные слова, которые в русском языке не имеют никаких аналогов. Принятые нормы должны соблюдаться во взаимоотношениях органов власти всех уровней, а также в переписке организаций всех форм собственности с гражданами России и иностранцами.

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