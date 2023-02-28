Ранее принятый законопроект о недопустимости использования иностранных слов теперь явялется официальным законом, подписанным президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что с недавних пор можно использовать только те заимствованные слова, которые в русском языке не имеют никаких аналогов. Принятые нормы должны соблюдаться во взаимоотношениях органов власти всех уровней, а также в переписке организаций всех форм собственности с гражданами России и иностранцами.