Ранее принятый законопроект о недопустимости использования иностранных слов теперь явялется официальным законом, подписанным президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, что с недавних пор можно использовать только те заимствованные слова, которые в русском языке не имеют никаких аналогов. Принятые нормы должны соблюдаться во взаимоотношениях органов власти всех уровней, а также в переписке организаций всех форм собственности с гражданами России и иностранцами.
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Жители Петербурга оставили новое "граффити" на месте уничтоженного изображения Пушкина
Коммунальщики избавились от граффити-портрета русского писателя Александра Пушкина на Черной речке неделю назад. На месте уничтоженного граффити петербуржцы оставили "ароматный" рисунок-послание виновным в исчезновении изображения чиновникам.