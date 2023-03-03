Военкоматы России теперь будут рассматривать обращения граждан о выдаче удостоверения ветерана боевых действий. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Кроме того, учреждения должны будут организовывать выдачу указанных удостоверений. Указ вступает в силу в момент его опубликования.