В ходе рабочей поездки в Бурятию 14 марта президент России Владимир Путин "посетит Улан-Удэнский авиационный завод". Об этом сообщили в Кремле, добавив, что лидер страны в режиме видеоконференции также проведёт совещание по вопросам реализации программы развития городов Дальнего Востока.

Ранее поступила информация о планируемой оперативной встрече руководителя РФ с членами Совета Безопасности.