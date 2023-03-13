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  • Опубликована сегодня в 18:53

Путин посетит авиазавод в Улан-Удэ 14 марта

В ходе рабочей поездки в Бурятию 14 марта президент России Владимир Путин "посетит Улан-Удэнский авиационный завод". Об этом сообщили в Кремле, добавив, что лидер страны в режиме видеоконференции также проведёт совещание по вопросам реализации программы развития городов Дальнего Востока.

Ранее поступила информация о планируемой оперативной встрече руководителя РФ с членами Совета Безопасности.

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