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  • Опубликована сегодня в 15:52

ВЦИОМ: президенту России доверяют 79,1% граждан

ВЦИОМ опубликовал рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину. Согласно исследованию, ему доверяют свыше 79% населения страны.

В период с 6 по 12 февраля уровень доверия главе государства вырос на 1,1 п. п., достигнув 79,1%. Работу президента одобряют 76% граждан.

Недоверие Путину высказали 16,7% жителей страны, а его работу не одобряют 14% респондентов.

В опросе приняли участие 1600 жителей страны в возрасте 18 лет и старше.

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