Пользователи Twitter согласились с президентом России Владимиром Путиным о нравственной деградации Запада.
"Никогда не думала, что соглашусь с ним. Вау, посмотрите, как низко пало наше государство", — отметила одна из пользователей социальной сети.
Другой участник беседы заявил, что переехал бы в Россию, если бы был моложе лет на 10-20.
Третий свидетель выступления главы России отметил, что обвинения Путина в адрес американского правительства справедливы.
"Кажется, это единственный мировой лидер, который понимает, что происходит на самом деле", — заявил еще один участник дискуссии.
Напомним, во вторник, 21 февраля, президент России огласил послание Федеральному собранию, в ходе него он затронул как внутриполитические. так и внешнеполитические вопросы.
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