Президент России Владимир Путин является единственным, кто сдерживает начало Третьей мировой войны. Об этом сообщил известный американский журналист Эндрю Наполитано в интервью Judging Freedom.

Эксперт напомнил, что у границ России находится оружие массового поражения США, в то время, как у границ США ничего подобного не разворачивают.

Наполитано отметил, что Путин является "осторожным, внимательным и убедительным" политиком.