Президент России Владимир Путин является единственным, кто сдерживает начало Третьей мировой войны. Об этом сообщил известный американский журналист Эндрю Наполитано в интервью Judging Freedom.
Эксперт напомнил, что у границ России находится оружие массового поражения США, в то время, как у границ США ничего подобного не разворачивают.
Наполитано отметил, что Путин является "осторожным, внимательным и убедительным" политиком.
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