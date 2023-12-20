Президент России Владимир Путин посетил с визитом выставку в министерстве обороны. В процессе лидеру продемонстрировали образцы передовых вооружений российской армии. Во время осмотра президент акцентировал внимание на том, как Россия должна обращаться со своими ранеными солдатами.

- Мы не можем так вести себя, как эти временщики на Украине, которые как раз оставляют раненых на произвол судьбы, бросают, - сказал Путин.

Такой вывод он сделал после осмотра новых медицинских сумок, укомплектованных с учетом опыта СВО. Также в выставке участвовали санитарные автомобили, а также бронемашины для срочной эвакуации раненых.