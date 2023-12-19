Президент России Владимир Путин уверен, что всего через три года ситуация с демографией в РФ станет намного лучше. В качестве доказательства лидер привел статистику, пишут СМИ.

По словам Путина, уровень рождаемости в России всегда имел волнообразный график. Поэтому следующий всплеск можно ожидать примерно через три года, когда молодые люди войдут в трудовой возраст, а их количество увеличится до 10 миллионов человек.

Правительство, по словам лидера, уже озадачилось будущими планами - так, например, сейчас специалисты работают над тем, чтобы подготовить всю инфраструктуру для будущих профессионалов.