Центризбирком принял документы от первого кандидата в президенты. Им оказался действующий лидер Владимир Путин. Он появился в ведомстве в сопровождении представителя инициативной группы, поддерживающей выдвижение.

Сотрудники ЦИКа тщательно изучили все документы, которые необходимы для заявления своей кандидатуры на пост президента. Несмотря на то, что Путин и без того известен, процедура началась с проверки паспорта.

- У меня не вместились фамилия, имя и отчество, пришлось закручивать, - отметил лидер во время заполнения заявления.

В результате все документы были оформлены правильно - это проконтролировал уполномоченный представитель инициативной группы.