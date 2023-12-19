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Первым кандидатом, который подал документы в ЦИК, стал Путин
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  • Опубликована сегодня в 4:30

Первым кандидатом, который подал документы в ЦИК, стал Путин

Центризбирком принял документы от первого кандидата в президенты. Им оказался действующий лидер Владимир Путин. Он появился в ведомстве в сопровождении представителя инициативной группы, поддерживающей выдвижение.

Сотрудники ЦИКа тщательно изучили все документы, которые необходимы для заявления своей кандидатуры на пост президента. Несмотря на то, что Путин и без того известен, процедура началась с проверки паспорта.

- У меня не вместились фамилия, имя и отчество, пришлось закручивать, - отметил лидер во время заполнения заявления.

В результате все документы были оформлены правильно - это проконтролировал уполномоченный представитель инициативной группы.

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