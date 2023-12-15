Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо рассказал на собственной странице в соцсети о своем впечатлении о речи президента России Владимира Путина во время пресс-конференции, посвященной итогам года. В частности, Филиппо сообщил, что лидер РФ «абсолютно прав».
- Путин сегодня прав на 100%, когда описывает лидеров стран ЕС!, - написал политик.
Во время прямой линии президент России сравнил лидеров ЕС с коллаборационистами, отметив, что многие страны принимают решения исключительно во вред собственному народу. Также Путин отметил работу премьер-министра Словакии Роберта Фицо и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что «они не пророссийские политики, а пронациональные», которые защищают интересы граждан.
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