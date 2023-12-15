Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо рассказал на собственной странице в соцсети о своем впечатлении о речи президента России Владимира Путина во время пресс-конференции, посвященной итогам года. В частности, Филиппо сообщил, что лидер РФ «абсолютно прав».

- Путин сегодня прав на 100%, когда описывает лидеров стран ЕС!, - написал политик.