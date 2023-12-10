Президент России Владимир Путин высказался во время беседы с военнослужащими, удостоенными золотыми звездами Героя России. Диалог прошел после церемонии награждения. По словам лидера, у Украины больше нет будущего, тогда как у России - есть.
- Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности, ни денег нет собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего, - сообщил Путин в ходе беседы.
Также он подчеркнул, что у страны иссякают ресурсы, именно поэтому перспектив для Украины не предвидится
В Крыму раскритиковали заявление Киева о «наработках» по полуострову
Член Крымского парламента назвал такие заявления дурманом и опиумом для жителей Украины.
В Канаде обнаружены останки тираннозавра с двумя детенышами в желудке
В Канаде проведено исследование, в результате которого ученые обнаружили останки тираннозавра с двумя детенышами в его желудке. Эта уникальная находка в провинции Альберта предоставила новые сведения о поведении тираннозавров и их роли в экосистеме.
Выявлена связь между тренировками и более быстрым восстановлением после операции по лечению рака
Исследование, проведенное в медицинском центре QuestPrehab, выявило, что участие в специальных тренировочных программах, таких как йога, бокс и тайцзицюань, перед операцией по лечению рака, существенно снижает риск осложнений после хирургического вмешательства.
Яйца в Россию теперь будут поступать из Турции
Поставки уже одобрены представителями Россельхознадзора