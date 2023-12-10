Президент России Владимир Путин высказался во время беседы с военнослужащими, удостоенными золотыми звездами Героя России. Диалог прошел после церемонии награждения. По словам лидера, у Украины больше нет будущего, тогда как у России - есть.

- Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности, ни денег нет собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего, - сообщил Путин в ходе беседы.

Также он подчеркнул, что у страны иссякают ресурсы, именно поэтому перспектив для Украины не предвидится