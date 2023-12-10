Свое возмущение новым законом, принятым Киевом, обозначил президент России Владимир Путин. В своей речи на программе «Москва.Кремль.Путин» он назвал киевский режим «оборзевшим». Видео опубликовано на собственном телеграм-канале журналистом Павлом Зарубиным.

Речь идет о законе, подписанном Владимиром Зеленским 8 декабря. В нем говорится о правила, касающихся «нацменьшинств». Теперь, согласно правилам, предусмотрена норма, по которой представители меньшинств могут получить образование на родном языке только в том случае, если это один из языков ЕС.

- Объявили русских некоренной нацией на Украине. Совсем с ума сошли? Как бы сказать попроще, по-народному - оборзели совсем? - сказал Путин.

Также он подчеркнул, что никаких проблем между странами бы не было, если бы Россию не начали уничтожать на Украине.