Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, в процессе которого у россиян узнавали о степени доверия к главе государства Владимиру Путину. Исследования показали, что уровень доверия превышает 78%, и только 17,3% сообщили, что сомневаются в решениях лидера.

Также у респондентов узнавали, насколько они одобряют деятельность Владимира Путина. С его действиями, как выяснилось, согласны 75,8% опрошенных, скептически отнеслись лишь 14,85.

Участие в исследовании приняли респонденты старше 18 лет, в количестве 1600 человек. Сам же опрос специалисты проводили с 27 ноября по 3 декабря.