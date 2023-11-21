О том, что президенту России Владимиру Путину много раз угрожали со стороны Украины, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Фрагмент интервью опубликовали в Telegram-канале Павла Зарубина.

- Ничего у них не получится, - уверен Песков. - На Путина словесно покушались из Украины много раз на самых разных уровнях.

Также пресс-секретарь отметил, что Кремль вполне адекватно оценивает серьезность угроз. Тем более что Зеленский уже озвучивал во время интервью иностранным СМИ, что Киев «имеет все права» на устранение высшего руководства России.