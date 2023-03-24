К текущему моменту нет точного решения о непосредственном участии президента России Владимира Путина в саммите БРИКС на территории ЮАР. "Решение пока не принималось, - заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что саммит междгосударственного объединения планируется провести в августе текущего года.