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  • Опубликована сегодня в 13:27

Решение об участии Путина на саммите БРИКС в ЮАР пока не принималось

К текущему моменту нет точного решения о непосредственном участии президента России Владимира Путина в саммите БРИКС на территории ЮАР. "Решение пока не принималось, - заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что саммит междгосударственного объединения планируется провести в августе текущего года.

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