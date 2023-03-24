К текущему моменту нет точного решения о непосредственном участии президента России Владимира Путина в саммите БРИКС на территории ЮАР. "Решение пока не принималось, - заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
Напомним, что саммит междгосударственного объединения планируется провести в августе текущего года.
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Более 450 человек задержаны в ходе беспорядков, вспыхнувших в четверг на акциях протеста против пенсионной реформы во Франции.
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